Оппозиция грозит переворотом в Сербии и просит поддержки Запада

19.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская прозападная оппозиция, активизировавшая на минувших выходных акции протеста в Белграде, продолжает рассматривать возможность бойкота намеченных на весну 2020 года парламентских выборов. Напомним, что социологи прочат успех партии президента Александра Вучича – рейтинг правящей политсилы больше, чем у оппонентов в пять раз.

Оппозиции на выходных после долгого перерыва удалось собрать массовую акцию в центре Белграда. Шествие за свержение правительства совпало с поездкой министра обороны Александра Вулина в Россию, где обсуждалась поставка российских вертолетов армии Сербии, что вызывает протесты албанских сепаратистов и их покровителей в США

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Марш оппозиции пришел к президентскому дворцу, где, как и обещал Вучич, были сняты ограждения во избежание столкновений, а на охрану выставлены военнослужащие-женщины, предупреждавшие о недопустимости нарушения закона – попыток прорыва в резиденцию главы государства

Оппозиционеры возле дворца ругались в адрес девушек-военнослужащих и зажгли файеры, однако попыток прорваться в резиденцию не предпринимали

Один из главных спонсоров оппозиционного «Союза за Сербию» экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас в очередной раз объявил предстоящую парламентскую кампанию нечестной.

«В ситуации, которую мы наблюдаем сегодня в Сербии, выбора нет. Кто-нибудь может представить, как будут выглядеть эти выборы в такой атмосфере, в которой людей избивают, угрожают им и их семьям», – заявил Джилас на встрече со своими единомышленниками на минувших выходных.

Его поддержал скандальный социолог и член движения «Самооборона» Йово Бакич, ранее озвучивавший идею вооруженного переворота.

«Слободан Милошевич тоже не ушел «гулять», и власти не уйдут добровольно. С властью не разговаривают, разве что об условиях ее капитуляции», – заявил Бакич.

Он дал понять, что оппозиция надеется на помощь своих покровителей из стран Запада, которых Бакич завуалированно обозначил как «международный фактор».

«Ничего не произойдет, пока они не захотят изменений», – сказал майданщик.

«Мы глубоко зависимы как периферия капиталистической системы, и мы не должны ожидать, что наши воля и желание прийти к власти достаточны», – добавил он.

Своих подельников поддержал и лидер входящей в «Союз» Демократической партии Зоран Лутовац.

«Граждане имеют право на альтернативные средства борьбы, от протестов до непослушания, до беспорядков и бойкотов», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выпады оппозиции прокомментировал президент Вучич, который участвовал в церемонии открытия новой трассы, соединяющей страну с Боснией и Герцеговиной, сообщает издание Informer.

«Я должен работать, а они имеют работу, которую не любят. Они приходят в Скупщину за зарплатой, которую они не заработали», – сказал Вучич, намекая на то, что сегодня числящиеся депутатами парламента майданщики бойкотируют заседания, то есть, фактически, прогуливают работу.