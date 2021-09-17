Опубликован новый протокол допроса по делу о хищении топлива Черноморского флота

17.09.2021 22:13 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов обнародовал новый протокол допроса по уголовному делу о масштабном хищении топлива с кораблей Черноморского флота. Общественник ранее обратился в прокуратуру с призывом объяснить, почему расследование, которое началось еще в украинские времена, после Русской весны было «похоронено», а фигуранты смогли избежать ответственности.

На этот раз Басов обнародовал документы о допросе Николая Герасима, ныне занимающего должность руководителя Качинского муниципалитета города Севастополя.

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«Протокол, кстати, не изобилует объемом заданных вопросов. Следователь похоже не сильно утруждал себя деталями. Однако даже из этого объема информации можно сделать несколько интересных выводов. Во-первых, Герасим заявил о том, что не знает Головенко и еще пару человек, которые в свою очередь, в своих показаниях, ссылаются на близкое знакомство. Более того, как следует из материалов уголовного дела, Головенко сопровождал транспорт с поддельными накладными именно по поручению Герасима. Во-вторых, Герасим технично ушел от ответа, вывозил ли он на своем или чужом транспорте ГСМ ЧФ РФ с баз на территории Севастополя, Инкермана, Качи и Гвардейского. При том, что Головенко в своих показаниях дает основания утверждать, что Герасим давал такие распоряжение, и топливо вывозилось. Кроме того, есть документы, подтверждающие вывоз указанного топлива и на личном автотранспорте Герасима, и на чужом транспорте. И, наконец, феерический ответ Герасима на вопрос: «За какие денежные средства были приобретены им объекты недвижимости и автотранспортные средства?». Оказывается доходов начальника базы ГСМ ЧФ вполне достаточно для приобретения недвижимости на сотни миллионов рублей (по оценкам следствия)», – комментирует Басов.