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17.09.2021 22:13 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Россия, Севастополь
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Опубликован новый протокол допроса по делу о хищении топлива Черноморского флота

Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов обнародовал новый протокол допроса по уголовному делу...

Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов обнародовал новый протокол допроса по уголовному делу о масштабном хищении топлива с кораблей Черноморского флота. Общественник ранее обратился в прокуратуру с призывом объяснить, почему расследование, которое началось еще в украинские времена, после Русской весны было «похоронено», а фигуранты смогли избежать ответственности.

На этот раз Басов обнародовал документы о допросе Николая Герасима, ныне занимающего должность руководителя Качинского муниципалитета города Севастополя.

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«Протокол, кстати, не изобилует объемом заданных вопросов. Следователь похоже не сильно утруждал себя деталями. Однако даже из этого объема информации можно сделать несколько интересных выводов.

Во-первых, Герасим заявил о том, что не знает Головенко и еще пару человек, которые в свою очередь, в своих показаниях, ссылаются на близкое знакомство. Более того, как следует из материалов уголовного дела, Головенко сопровождал транспорт с поддельными накладными именно по поручению Герасима.

Во-вторых, Герасим технично ушел от ответа, вывозил ли он на своем или чужом транспорте ГСМ ЧФ РФ с баз на территории Севастополя, Инкермана, Качи и Гвардейского. При том, что Головенко в своих показаниях дает основания утверждать, что Герасим давал такие распоряжение, и топливо вывозилось. Кроме того, есть документы, подтверждающие вывоз указанного топлива и на личном автотранспорте Герасима, и на чужом транспорте.

И, наконец, феерический ответ Герасима на вопрос: «За какие денежные средства были приобретены им объекты недвижимости и автотранспортные средства?».  Оказывается доходов начальника базы ГСМ ЧФ вполне достаточно для приобретения недвижимости на сотни миллионов рублей (по оценкам следствия)», – комментирует Басов.

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