«Русский блок» обнародовал протокол допроса по делу о хищении топлива Черноморского флота

Геннадий Басов, глава общественной организации «Русский блок», обнародовал новую порцию документов из уголовного дела о масштабной схеме хищения топлива с кораблей Черноморского флота, а также авиабазы ЧФ в Севастополе. Это уголовное дело расследовалось во времена Украины. Теперь общественники добиваются ответа, было ли дело «похоронено» после событий Русской весны, и почему избежали наказания фигуранты, занимающие и сегодня высокие должности в Крыму.

«Мы предлагаем на суд общественности протокол допроса Головенко В.В, который, по мнению следствия, был одним из организаторов схемы по хищению топлива с баз Черноморского флота Российской Федерации.

Как следует из материалов уголовного дела он и нынешний глава Качинского муниципалитета города Севастополя Герасим Н.М., были ключевыми фигурами по хищениям горюче-смазочных материалов, сумма которых оценивается более чем в миллиард рублей.

Однако до сих пор в этом деле рано ставить точку, несмотря высокую должность в Южном Федеральном округе одного из вдохновителей этой группы.

Тем более, есть основания полагать, что столь длительная незаконная деятельность указанных лиц напрямую связана с тем, что эти люди, взамен на безопасную преступную деятельность на территории Украины, «сливали» информацию о боеспособности Черноморского флота Российской Федерации контрразведке Украины.

Как минимум один свидетель это утверждает, и одно это становится серьезным основанием для тщательной проверки.

Из самого протокола допроса можно выделить следующие детали.

Огромное количество коммерческих структур, участвовавших в хищениях топлива, и по части некоторых из них Головенко дает определенные ответы, хотя как следует из его же показаний, он был всего лишь электромехаником. Весьма странным является даже не то, что простой электромеханик имеет значительные познания в области юридических лиц, занимающихся сбытом нефтепродуктов, а то, что простой электромеханик, по мнению следствия, сопровождал транспорт по поддельным накладным в Качу и Гвардейское.

Нетрудно предположить и причины, по которым Головенко отказался ответить на вопрос, за какие денежные средства были приобретены принадлежащие ему объекты недвижимости и транспортные средства.

Весьма странным выглядит ответ простого электромеханика и о том, что в емкостях, принадлежащих ему и Якунину, тонны хранящегося там топлива, необходимы Головенко для личного пользования. Кроме того, по странному стечению обстоятельств и по имеющейся информации, хранящееся там топливо, через прокладки, поступало с баз Черноморского флота.

И даже нелепый ответ о том, что задокументированный факт продажи топлива из указанных емкостей был единственным и случайным, заставляет усомнится в законченности и эффективности следствия», – комментирует Басов.