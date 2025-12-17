«Опять халтура. Пора уже научиться монтажу» – генерал ВСУ о Зеленском под Купянском
Ролик с Владимиром Зеленским на окраинах Купянска был грубым видеомонтажом.
Об этом заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Давайте вот только без видеороликов во главе с судьбоносным лидером современности. Когда первый раз эти ролики показали…Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что в очередной раз, ветер в одну сторону, волосы в другую. И как-то с картинками в очередной раз проколоться. Уже могли бы поднять уровень съёмок и монтажа определенных нюансов», – сказал Кривонос.
Касательно Покровска и Мирнограда [Красноармейск и Димитров], он обратил внимание на полное молчание укро-властей.
«Потому что это очень серьёзно может ударить по имиджу и поддержке власти со стороны народа. Поэтому они будут молчать до последнего, а когда будет подписано перемирие, то просто подадут, что это же соответствующее решение, это перешло к ним. Поэтому они молчат и ничего даже не мычат», – возмущался укро-генерал.
Далее он обратил внимание на Северское направление.
«О Северске молчат, ничего не говорят. Я уже говорил неоднократно: обратите внимание на Северско-Лиманское направление. Именно это ключик к успеху российской наступательной операции, касающейся Славянска и Краматорска. Я не буду говорить, наш Северск или не наш. Пусть Генштаб потом как-то рассказывает. Но там тоже не первые лица говорят, а какие-то вторые, третьи советники, которые никакой ответственности за эти слова не несут», – злился Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: