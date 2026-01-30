Европейская агрессивная русофобия стала сильно зависимой от ВПК, и поэтому для социального развития уже не остается места.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основной вектор в Евросоюзе направлен на подготовку общества, экономики, военной организации, инфраструктуры – к «неминуемому» военному столкновению с Россией.

Под это выделяются гигантские ресурсы, переформатируется индустриальная база. Всё более враждебными становятся стратегические документы, которые позиционируют Россию сегодня уже не как прямую непосредственную угрозу, но в документах и НАТО, и Евросоюза, уже рассматривают Россию как долговременную угрозу.

А это надо понимать, что она всегда будет угрозой, даже за горизонтом потенциального снижения украинского урегулирования.

Ещё больше глушится информационное пространство, усиливается гонение не только за теми, кто осмеливается высказывать альтернативную точку зрения, но и теми, кто осмеливается задавать вопросы», – сказал дипломат.