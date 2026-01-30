Укро-дипломат: Зеленский доболтался в Давосе

30.01.2026
Зеленскому следовало в иной форме предъявлять претензии Европе за недостаточную помощь, а не так, как он это сделал  в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «24 канала» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

 «То, что было сделано президентом в Давосе, это никуда не годится. Это неправильно. Содержание? Можно подписаться под каждым предложением, но в какой форме было это сделано, это недопустимо», – сказал укро-дипломат.

По его словам, последние заявления немецкого канцлера Мерца, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в ЕС уже в следующем году, – прямое следствие выступления Зеленского.

«Многие европейцы четко говорят: «По сути, он был совершенно прав». Но в какой форме это было сделано, это недопустимо, потому что будет зеркальная реакция», – подчеркнул Бессмертный.

Он считает, что Украина должна подстраиваться и под США, и под ЕС, находя для каждой из сторон свой язык.

