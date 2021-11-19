Опять «зрада»: Одесситы не хотят воевать за Украину

Татьяна Белая. Просмотров: 19.11.202117:01 (Мск), Одесса,

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Новости Украины





Нэнька вместе с партнерами — не половыми, а стратегическими — опять забила гол в свои же ворота. Аналитики совместного проекта Украины и Эстонии «Стойкая Украина» опубликовали данные исследования, проводимого в Одессе на протяжении нынешнего года. Как пояснили эксперты, их целью было «выявить главные страхи одесситов, уровень стресса, в котором они пребывают, и узнать, как они относятся к власти».

И тут, собственно, го-о-ол! Ведь оказалось, что больше всего одесситов вводит в стресс государство, в котором они вынуждены жить.

Так, по данным исследования, почти 70% одесситов считают себя русскоязычными, и лишь 5,1% опрошенных сказали, что говорят по-украински (студенты и «активисты»?). А 48,4 % уверены, что русскому языку надо придать статус государственного. Цифры говорят сами за себя.

Более того, 47,7 % респондентов признались, что испытывают крайне негативное отношение к государству, в котором им приходится проживать. 16,9 % пояснили, что относятся к Украине «умеренно негативно». 6,5 % одесситов и вовсе обозначили себя как граждан СССР.

Также, 65,1 % опрошенных заявили, что точно не готовы воевать за Украину, а 23,9 % даже не смогли конкретно ответить на этот вопрос.

Меньше же всего одесситов волнуют такие темы, как отношение к ветеранам АТО, волонтерам, активистам, добровольцам и сексуальным извращенцам, а больше всего — непомерные тарифы ЖКХ.

Эти данные перекликаются и с недавним социологическим опросом Украинского института будущего, когда 55 % респондентов ответили, что полностью согласны с тезисом Владимира Путина «украинцы и русские — один народ», более трети участников опроса заявили, что будущее Украины должно быть связано с восстановлением связей с РФ, а 67% выказали уверенность, что «события на Украине развиваются в неправильном направлении».

Между тем, эти, казалось бы, глотки правды и чистого воздуха, придают уверенности лишь какие-то секунды, а заканчивается их обнародование очередной демонстрацией силы. Так, например, после не вписывающихся в канву человеконенавистнической политики данных Украинского института будущего, мэру Одессы Труханову вручили подозрение в преступлении, и сейчас он находится под залогом в 30 миллионов гривен, в противном случае, сидел бы в сизо. С одной стороны, у богатых свои причуды, с другой, прессинг Труханова — это демонстрация силы: вот, что бывает, если «русский мир» у себя под носом не разгонять.

Так что и последние данные украинско-эстонского исследования наверняка возбудят и вдохновят вертухаев из Киева. Подумать только, это же большей половине миллионного города какое-нибудь покушение на конституционный строй и прочие основы государственности пришить можно!.. А все-таки чего-то не хватает.

Вспоминается громкое задержание в Одессе «русского шпиона» в футболке с надписью «Россия», который оказался гражданином Америки. Наручники, допрос в участке, нацики, срывающие с иностранного гражданина футболку, депортация!

А куда же депортировать население Одессы?.. Остается только измором брать. И онанировать на соцопросы.