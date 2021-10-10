Украина против мэра Одессы

Новости Украины

Уж сколько заметок я заканчивала словами: «Это делается, чтобы убрать Труханова». Неоднократно рассказывала и об уголовщине, которую пытались пришить одесскому мэру, и как обвинения разваливались в судах.

Программа минимум у извечных врагов города была такой — осудить градоначальника по статье «Служебный подлог» хотя бы условно, чтобы он навсегда утратил право занимать мэрскую должность. Ведь одесситы упорно не хотят его отпускать, в который раз избирая городским головой подавляющим большинством голосов. Даже, несмотря на то, что во время последних предвыборных ритуальных танцев он стращал электорат «вежливыми людьми», которые придут и все уронят.

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Вот только за ним пришли вовсе не они, а, как мы уже знаем, невежливые люди из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потребовав арестовать Труханова или внести за него залог в размере 4,5 млн долларов. Его вместе с коллегами обвиняют в том, что он землю у Одессы украл (и съел?). Через считанные часы Высший антикоррупционный суд Украины изберет Геннадию Труханову меру пресечения.



Вспомним вкратце, как травили Труханова ранее. Во-первых, по статье «Служебный подлог» — это штука универсальная. Статью давно и успешно используют для исполнения политических заказов, т. к. при желании ее можно предъявить любому чиновнику, даже не существующему, с задатками Христа, святому. А уж не святому!..

Вопрос лишь в том, почему оппоненты одесского мэра действовали столь топорно и непрофессионально, производя впечатления пациентов палаты дурдома, на которой написано «А здесь наполеоны играют в юристов»?

Да просто все — Труханова берут не фактами, а измором. Тем более, на фоне никогда не прекращающего в Одессе предвыборного фальстарта. Вот и последняя цыганочка с выходом — очередной пример беспредела власти.

«Гена, спасибо, что не сломался» и «Мы с тобой», — массово пишут одесситы в соцсетях. Не боты и не сотрудники мэрии — обычные люди, которых я лично знаю. Поддержка одесситов, особенно сейчас, после попытки взять его под арест, сопоставима с поддержкой харьковчанами покойного Кернеса. Блин, вам это ничего не напоминает?..

Да, и другой на месте одесского мэра действительно давно бы уже сломался.

«Труханов — бандит»? Было. «Труханов — сепаратист»? Тоже было. «А по ночам Труханов пьет кровь младенцев на еврейском кладбище»? Нет, вот разве что этого еще не было.

Если вспомнить «сюжеты-расследования», которые оптом и в розницу клепали патриотические телеканалы, выходило еще зловещее фильма «Спрут» — не Труханов, а Тано Каридди. Говорили про его оффшоры (чья бы корова мычала?), про несколько паспортов гражданина Труханова, самый страшный из которых — естественно, российский. Правда оный документ так и не был найден. Но эту историю «пророссийский» политик Скорик лучше знает — это же он требовал, чтобы с Трухановым разобралась СБУ.

И «антитрухановский палаточный городок» под мэрией стоял с ежедневно горящими покрышками и самоизбиениями активистов. И митинги с обвинениями в том, что только трухановские фирмы выигрывают строительные тендеры, происходили по часам.

Рассматривалось и дело «Одесского аэропорта», традиционно развалившееся в суде, ибо этот важнейший объект частникам отдали депутаты, а не Труханов, причем во времена каденции Алексея Костусева, отца Алексея Гончаренко, с которым они на пару отстаивали в городе русский язык, боролись с националистическими группировками и выслуживались перед Януковичем. Труханов же, напротив, пытался вернуть аэропорт в собственность города. Хотя, как утверждали те, у кого языки без костей, тогдашний генпрокурор Луценко вовсе не хотел давать данному сфабрикованному делу ход, а использовал его исключительно для давления, ежемесячно получая от Труханова волшебные чемоданчики с деньгами. Ну, как если бы доярки собрались и засудили корову — ну, нет, не сразу.

Еще позже суд обвинил мэра Одессы в «декларировании недостоверной информации» в отношении своих доходов, чему предшествовал позорный обыск с демонстрацией журналистам личных вещей мэра, вплоть до обуви, белья и флешек с приватными данными. И опять ничего криминального, никаких золотых унитазов.

Вменяли участие в классических коррупционных схемах с задержанием и прочими спецэффектами, а суды продолжали его оправдывать… И ведь не просто так, а, что теперь редко на Украине, по закону.

Иногда складывалось впечатление, что даже стихии находятся на стороне трухановских врагов — город то и дело преследовали разрушительные ураганы и наводнения, вспыхивали пожары, и огонь год за годом забирал человеческие жизни. Труханов же Одессу не только планомерно восстанавливал, но и находил средства на поддержку нищих служб экстренного реагирования, которые вообще-то должно финансировать государство.

Ну как вражинам пережить такое? Плюя на элементарный политес, они никогда не скрывали своей ненависти. Вспомните, как вся эта порошенковская и зеленковская ботва дружно усмотрела «положительный знак» в отсутствии мэра на параде ВМС, на который съехались эмиссары США и НАТО, не говоря уже о президенте местного разлива. А Труханова не позвали — «он неугоден, его сливают», — повторяли они.

Или взять последний социологический опрос, наделавший много шума, когда оказалось, что одесситы в подавляющем большинстве поддерживают Путина, Труханова с его партией «Доверяй делам», готовы снова проголосовать за него на выборах, а вот что касается президентской силы и прочих нациков, то их одесситы ставят в ноль. Всего неделю назад, рассказывая об этом опросе, я написала, что нечему радоваться, ведь там, в кокаиновых эмпиреях Банковой, это воспримется как сигнал «Фас!» на Гену, который «развел в Одессе ватное кубло». Так и случилось. На, получи подозрение! Причем, такое топорное, что даже упоротые СМИ, для которых Труханов сепар и вообще «чтобонсдох», недоумевают: «Но ведь в его действиях нет ничего незаконного!».

Почему подозрение «как-то по-дебильному написано», на пальцах объяснила авторитетный адвокат Ольга Просянюк:

«Ознакомившись с текстом подозрения Труханову, можно смело утверждать, что такое подозрение можно вручить любому мэру или государственному служащему, только выбирай фамилию. По сути, в процессе наблюдается отсутствие каких-либо доказательств… Суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета. Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением. Безусловно, в процессе рассмотрения этих дел, суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля (которая по доводам прокурора выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась, за нее платятся арендные платежи, и во всех остальных необоснованных обвинениях».

И, тем не менее, Труханову грозит арест. После того, как он узнал о подобной перспективе, то записал обращение к одесситам:

«НАБУ вручило мне подозрение, такое же абсурдное и беззаконное, как и все предыдущие. Ни для кого не секрет, что очень много тех, кому хотелось бы уничтожить местное самоуправление в Одессе. Это застройщики, которые застроили практически все санатории нашего города, это разнокалиберные киевские и одесские политики, это осужденный судом коррупционер, директор НАБУ Артем Сытник, который опозорился в предыдущих попытках уничтожить местное самоуправление, это остатки команды афериста Саакашвили, который трудоустроен в НАБУ и генпрокуратуре.

В течение последнего месяца в нашем городе параллельно проводились пять социологических исследований, причем абсолютно разными институтами. По итогам исследований все результаты плюс-минус совпадают. Это беспрецедентно высокая поддержка меня как мэра города и партии «Доверяй делам» и отсутствие каких-либо внятных конкурентов. Удивительное совпадение — как только эти результаты были опубликованы, произошло шоу, которые вы все наблюдали.

О чем это говорит? У наших оппонентов нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно — неуемная жажда на свое усмотрение распорядиться Одессой. Опросы показали — выиграть выборы они не смогут. Остается один вариант — силовой, с помощью которого можно попытаться отстранить нашу команду и уничтожить местное самоуправление. Эти люди так ничего и не поняли про наш город. Да, это столица юмора и веселья, но это не тот город, где люди привыкли раболепствовать перед НКВД или перед НАБУ. Мы одесситы и нас нельзя так просто сломать. За нас требуют залоги на астрономические суммы, пугают тюрьмой. От суда будут требовать нашего незаконного отстранения.

Что касается якобы нанесенного ущерба, НАБУ вменяет нашей команде якобы потерю городской земли. В то время, как эта земля по-прежнему находится в городской собственности. А за ее аренду бюджет исправно получает деньги, которые идут на улучшение нашей инфраструктуры. Нас выбрали одесситы не для того, чтобы мы прятали головы в песок. Мы абсолютно уверены в своей правовой позиции и не сомневаемся в том, что закон и здравый смысл победят. Мы достойно пройдем это искусственно созданное испытание. Я благодарен каждому одесситу за слова поддержки, которые постоянно слышу в эти дни. Мы сделаем все возможное, чтобы эпоха политических заказов осталась в прошлом, а Одесса отстояла свое право на развитие и процветание».

И одесситы услышали. Сейчас в городе такой настрой, что люди и на митинги в защиту Труханова выйдут, и пикетировать суды. Не разделяя его невнятной позиции по трагедии 2 мая, однако понимая, что в силу своих возможностей он не дает окончательно превратить Одессу в Бандерштат.

Альтернатива Труханову отсутствует. Так редко совпадает — когда мэр и горожане едины. Главное, чтобы и ставших на его сторону людей опять не предали, и чтобы, как в притче о мальчике, который кричал «Волки!», не получилось.