Осенью по Украине прокатится волна из сотен блокировок дорог недовольными – Погребинский

22.09.2021 17:06 (Мск), Киев

Новости Украины

Вадим Москаленко )

У киевской власти могут возникнуть большие неприятности, когда разгневанные повышением тарифов граждане Украины выйдут на улицы и начнут блокировать дороги по всей стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом в эфире в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Серьёзные неприятности у украинской власти могут возникнуть уже этой осенью. В частности, проблема с тарифами. Для того, чтобы возникли эти неприятности, не нужно собирать десятки тысяч людей на Майдане, а достаточно сотнями людей в разных местах перекрывать улицы, даже такие эпизодические эксцессы приводили к каким-то серьёзным проблемам у власти», – говорит политолог.

«Это может повлиять на ситуацию в стране, как снежный ком, к этому могут привести блокирования дорог в десятках и сотнях мест по всей стране. В этой ситуации, власть не сможет избежать ответственности за свою политику», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что осенью Украина может погрузиться в пучину протестов, которые приведут либо к разрушению страны, либо к утрате контроля над властью со стороны президента Владимира Зеленского.

Кроме того, в Киеве под зданием Верховной рады прошёл митинг с требованием открыть воздушное пространство с Белоруссией.