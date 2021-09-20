Украине прогнозируют осенние бунты и превращение Зеленского в «английскую королеву»

20.09.2021 14:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Будущей осенью Украина может погрузиться в пучину протестов, которые приведут либо к разрушению страны, либо к утрате контроля над властью со стороны президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала Polliteka заяви политолог Александр Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, приведут к протестам дальнейший рост цен и кабальные тарифы, а воспользуются этим оппозиционные Зеленскому политики.

«Для меня наиболее вероятным сценарием будет деструктуризация, разрушение страны, если будут серьезные протесты. Они обязательно будут неуправляемые и региональная составляющая будет значительно большей, чем тогда. Там тоже была, в 14-м году, значительно большая, чем в 2004-м… Потому что регионы будут спасаться самостоятельно, и это может привести к определенному разрушению вертикали власти в Украине, может закончиться бог знает чем», – считает эксперт.

«Силовой путь прекращения протестов будет крайне тяжелым, если будет серьезный повод для протестов. Единственный путь – договориться с руководителями, зачинщиками этих протестов. С тем же Аваковым придется договариваться, с Порошенко придется договариваться.

И там может быть схема такая, что те, с кем он договорится, они получат власть, будет выпуск пара в виде переизбрания парламента, Кабмина, соответственно, там сформируется большинство, которым не будет руководить Зеленский, власть перейдет к другим людям, а он перейдет в состояние зачитывания текстов, которые написали какие-то другие люди. Очень правильных, умных текстов и все», – прогнозирует Кочетков.