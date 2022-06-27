Освободительные войска заходят в Лисичанск с пяти направлений

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Новости Украины

К юго-западу от Лисичанска освобождён ключевой населённый пункт Волчеяровка, необходимый для контроля трассы на Северск, куда могут отступать ВСУ.

Информацию публикуют с мест военкоры и официальные оборонные ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным Минобороны РФ, за выходные под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино.

«В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145-ти квадратных километров», – отмечается в сообщении Минобороны.

Накануне после освобождения Волчеяровки, противник откатился к Лисичанску, а трасса на Северск оказалась под полным под огневым контролем ВС РФ и НМ ЛНР.

В боях украинские националисты понесли колоссальные потери, военкоры публикуют жёсткие кадры с мест сражений.

Фактически можно говорить о начале оперативного окружения всей Лисичанской группировки, считает военный обозреватель Борис Рожин.

«Идут бои у Лисичанского НПЗ и в Белой Горе. Идут бои за Верхнекаменку, удержание которой критически значимо для ВСУ, так как в случае ее потери, предполагаемый отход к Северску может стать большой проблемой», – отмечает эксперт.

Тем не менее, появилась непубличная информация, что силы ЛНР и РФ заходят в Лисичанск с пяти направлений, активно сужая кольцо вокруг украинской группировки. Также источники сообщают, что украинские военные уничтожают в Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь, что те раскроют секретные данные после сдачи в плен. Отметим, что накануне в одном из бункеров мариупольской «Азовстали» был обнаружен крематорий с останками иностранных военных.

Несмотря на официальные заявления о контроле над Северодонецком и всей прилегающей территории на северном берегу Северского Донца, в МВД ЛНР сообщают, что в промзоне и лесопосадках всё ещё остаются еще до тысячи украинских националистов, из числа тех, кто не смог отступить. Многие переодеваются в гражданскую одежду. пытаясь смешаться с гражданским населением. Отмечается, что среди них могут быть и иностранные наемники.

Что касается остатков отступившего северодонецкого гарнизона, сейчас они либо используются для обороны Лисичанска, либо же постепенно вытягиваются к Северску, пока и если такая возможность ещё есть.

Полным ходом идёт эвакуация гражданского населения из завода «Азот». На данный момент с территории комбината вышли более тысячи человек, среди которых маленькие дети.

«Эвакуированных мирных с Азота вывозят в Старобельск и дальше по их желанию. Но около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк, в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро», – сообщил в своём тг-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Также идёт зачистка территории котла Золотое – Горское, идут активные фильтрационных мероприятия. Проблема та же, что и в Северодонецке – существенное число украинских националистов смешивается с местным населением. Те, кто смог отступить из котла, в основном сейчас находятся либо в районе Лисичанска, либо отошли к Северску и Артёмовску.

В ДНР продолжаются позиционные бои под Авдеевкой без существенных продвижений, однако отмечается снижение интенсивности огня по городам республики. Тем не менее, обстрелы есть, гибнут люди.

«Противник продолжает обстреливать Донецк, Макеевку и другие н.п., но несколько менее интенсивно, чем еще неделю назад, после ударов по позициям артиллерии и РСЗО. Сегодня были мощные удары по Авдеевке. Противник помимо террористических обстрелов продолжает выцеливать ппд и склады, используя западное вооружение и ОТРК (в т.ч. по целям в глубине ДНР и ЛНР», – пишет Борис Рожин.

На других направлениях также без существенных изменений, идут бои, наносятся удары по Славянско-Краматорской агломерации. Есть информация, что ВСУ в Артёмовске готовятся к штурму города, однако, как считает эксперт, говорить об этом пока рано.

«ВСУ отмечает накопление сил ВС РФ на Артемовском направлении и ожидает начала штурма города, но полагаю, что до выхода наших войск к Соледару с севера прямо штурм Артемовска не начнется.У Кодемы и Семигорья без изменений, как и в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС», – сообщает Рожин.