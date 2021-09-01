Отношение европейцев к Украине ухудшается – чешский журналист

01.09.2021 19:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинское государство позволяет западным «партнёрам» вытирать о себя ноги недвусмысленными заявлениями об ущербности украинского государства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Эстонии много чего наговорила, начиная с того, что трёхлетний мальчик бежал по минному полю от родителей в сторону Крыма из Украины. Естественно, пытаясь обвинить во всём русских. Заканчивая призывом к эстонскому бизнесу не инвестировать в украинскую экономику. С одной стороны, она, безусловно, права, потому что когда она говорит про экономику Украины, она ответственно заявляет, что не может гарантировать инвесторам безопасность их вкладов и бизнеса. Это правда», – сказал он.

Кроме того, журналист отметил, что о не уважающую себя и всё прощающую западным «партнёрам» Украину могут вытирать ноги даже эстонцы.

«С другой стороны, если бы она сделала подобное заявление в адрес любой другой мало-мальски уважающей себя страны с вменяемым руководством, она бы уже давно получила ноту протеста, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Но об Украину может вытирать ноги даже такая сумасшедшая эстонка, и ничего ей за это не будет», – подчеркнул Кот.

В свою очередь, чешский журналист Иржи Юст добавил, что заявление президента Эстонии – первый звонок к изменению европейской политики по отношению к Украине, не в лучшую для Киева сторону.

«Европейцы были готовы закрывать глаза, например, на то, что не получается с Минскими договорённостями, не получается решить конфликт на востоке Украины. Подчеркну – то, что сказала госпожа президент Эстонии – первый звоночек в процессе преобразования европейской политики по отношению к Украине. Это преобразование может быть не совсем комфортно для Украины», – заключил Юст.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что на границе Украины с ЕС выстраиваются сорокакилометровые очереди грузовиков. Коррумпированные украинские пограничники не спешат внедрять рекомендуемые Западом реформы, которые бы ускорили процедуру прохождения и сделали транзит грузов более прозрачным.