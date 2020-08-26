26.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Украина, Экономика
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«Отравление» Навального выйдет боком Украине


Ситуация с возможным отравлением российского либерального оппозиционера Алексея Навального может негативно отразиться на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае, если Запад ужесточит санкции против России, обвинив ее руководство в покушении на Навального, Россия может нанести удар по экономике Украины.

«Безусловно, на нас это отразится. И действия России могут оказаться на порядок жестче по отношению к Украине. У нас же многие рассказывают о войне, но война-то гибридная, а ряд экономических рычагов, которые могли бы ударить по нашей экономике, у России еще остается. Тем не менее, война войной, а бизнес по расписанию. Если возобладают сторонники жесткой линии, получим дополнительные проблемы. Не смертельные, но весьма серьезные проблемы экономического плана», – заявил Золотарев.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу  20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска. Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление.


Вечером в четверг в Москве и Санкт-Петербурге завсегдатаи акций Навального пришли  к офисам ФСБ с пластиковыми стаканчиками из-под кофе, обвиняя в случившемся Кремль..

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