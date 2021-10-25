«Отвернулись бывшие союзники» – Белковский сообщил плохую новость для Зеленского

25.10.2021 09:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, поскольку он поругался с политиками и чиновниками, которые поддержали его в 2019 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт Зеленского с остальными политикам даёт о себе знать. В ноябре фракция «Слуга народа» обещает принять законопроект о столице, в соответствии с которым Кличко лишится поста главы киевской городской администрации. Также конфликт с мэром Одессы Трухановым, как бы мы к нему не относились, но он достаточно популярный политик в Одессе», – сказал эксперт.

«Президент и его офис поругались с целым рядом политиков, которые прежде транслировали ему поддержку и были на его стороне в противостоянии с Порошенко в 2019 году. Сейчас [они поругались] из-за того, что он их отторг и отринул идею политических союзов. Путь одиночества, который избрал Зеленский, неизбежно приводит к тому, что его рейтинг начинает падать», – сказал Белковский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине выстроилась однопартийная диктатура с президентом во главе , но в стране продолжается спектакль с якобы субъектностью партии «Слуга народа».

Кроме того, в Киеве отметили, что разразившийся вокруг президента Украины Владимира Зеленского офшорный скандал приведёт к серьёзному падению его рейтинга и к кризису доверия.