30.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Вандализм, Политика, Россия, Чехия
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Памятник Коневу расколол Чехию. Молодежь поворачивается к России


Чешское общество сегодня разделено на две большие группы – прозападную и пророссийскую, причем к последней все чаще примыкают молодые люди.

Об этом в интервью журналу Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава административного района чешской столицы Прага 6 Ондржей Коларж, где снесли памятник советскому полководцу Ивану Коневу.

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Пражский политик признал, что в чешском обществе демонтаж памятника не получил однозначной поддержки.

«Я бы сказал, что чешское общество разделено на две группы: ту, которая испытывает ностальгию и изображает Россию как спасителя деградировавшего и порочного западного мира. Эти люди любят президента Земана и голосуют за националистов, коммунистов или популистов. В то же время другая группа склоняется к Западу, видит наше будущее в ЕС и не путает настоящую любовь к своей Родине с фальшивым национализмом, граничащим с проявлениями нацизма. Некоторые рассматривают это как конфликт поколений, но сейчас многие молодые разворачивается на восток и наоборот», – говорит Коларж.

«Группы, которым не нравится то, что мы убрали памятник, протестующие против такого шага до сих пор пытаются убедить других, что мы сделали что-то незаконное, используют ту же риторику, что и российские чиновники. Все эти люди и группы связаны с Россией: и Коммунистическая партия Чехии и Моравии, и различные военные клубы, лица и политики, которые разделяют пророссийские мысли», – утверждает чиновник.

Также издание поинтересовалось, как чехи относятся к власовцам и РОА, памятник которым установили недавно в Праге.

«Если честно, то чехи только сейчас начинают узнавать, кем были эти солдаты и какую роль они играли во Второй мировой войне и в частности в конце войны в Праге. Здешние люди деформированные 40-летней коммунистической пропагандой, которая прославляла Красную армию. Не то, что Красная армия не играла принципиальной роли в освобождении Чехословакии, но не она освободила Прагу.

Однако стыдно, что мы не сумели изменить эту печальную историю после Бархатной революции, а исторические факты обсуждаем сейчас, через 30 лет после падения коммунизма», – сокрушается политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», чешские журналисты провели собственное расследование, в ходе которого было установлено, кто стоял за сносом памятника Коневу и как распределялись роли в этом подлом деле.

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