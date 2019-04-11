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11.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Парубий поздравил депутатов с новой «пэрэмогой» над Россией

Спикер парламента Андрей Парубий поздравил украинскую делегацию в ПАСЕ и причастных депутатов с «дипломатической победой» Украины над Россией на международной арене.

Об этом заявил в ходе планерного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ПАСЕ, несмотря на большое давление со стороны России, режим санкций против страны-агрессора продолжен. И введён ещё один дополнительный механизм, для более жестоких санкций.

Несмотря на многочисленные попытки, России не удалось вернуть свою делегацию в ПАСЕ. Очередная международная российская спецоперация провалилась. И я поздравляю всю нашу делегацию в ПАСЕ с победой над российским агрессором в политическом поединке. И я поздравляю всех наших депутатов, которые отстаивают интересы Украины за границей», – порадовался он, косвенно признав, что целью существования Украины является русофобская политика.

Напомним, ранее ПАСЕ призвала российскую делегацию возобновить выплату членских взносов в Страсбург, однако при этом не гарантировала возвращения прав, которых РФ была лишена по требованию Украины с 2014 года за события в Крыму. Однако, при этом, многие представители иностранных государств в ПАСЕ ожидают принятия поправки, которая вернет России право голоса в международной организации.

Также отметим, что накануне экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов предложил через две недели в рамках расследования уголовного дела о создании преступной организации оформить подозрение Андрею Парубию.

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