ПАСЕ: Украина стреляет себе в ногу и терпит дипломатическое поражение

16.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Вес и влияние в ПАСЕ Украины уменьшится после возвращения украинской делегации, проглотившей восстановление прав России в организации.

К такому выводу пришли опрошенные киевской интернет-газетой «Страна» украинские политические эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Демарш Киева в Ассамблее напоминает выстрел себе же в ногу. Очевидно, что возвращение Украины к работе в ПАСЕ было только вопросом времени. Такое инфантильное поведение в стиле «Вы плохие, уйду от вас» никак не могло усилить позиции Украины», – заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

В свою очередь директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник обращает внимание, что отказаться от ПАСЕ, учитывая важность этой площадки, Украина не может.

«То, что Украина возвращается в таком виде, – это поражение украинской дипломатии. Это следствие той непродуманной, хуторской политики, которую 5 лет вел Петр Порошенко. Украине нужно понимать, что ее вес и влияние в ПАСЕ значительно уменьшится, и возможности украинской делегации будут намного ниже, если игнорировать Ассамблею», – считает Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина решила прекратить свой демарш и вернуться в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

После этого Украина стала угрожать ПАСЕ «утратой доверия» и бойкотом.