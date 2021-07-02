Паспорта РФ лишили нас Донбасса – Климкин

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Выполнение Минских соглашений и других достигнутых ранее договорённостей якобы стало невозможным из-за массовой выдачи российских паспортов в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали терять Донбасс, потому что эта паспортизация – фактически ползучая аннексия. Вы можете представить выборы в Донбассе, местные или парламентские, когда там у всех российские паспорта ? Я не могу представить. Это означает, что любые нормальные выборы в Донбассе невозможны, и это означает, что должна быть другая логика переходных периодов. С кем и как – нужно говорить, но сегодняшняя игра не приведёт ни к чему, кроме разрушения украинской государственности, если мы на неё поведёмся», – сказал Климкин.

Напомним, накануне в Донецке заявили, что чем больше в Донбассе будет людей с паспортами РФ, тем больше будет признания де факто этих территорий, и тем дальше этот регион будет отдаляться от Украины .

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что Украина должна ввести ответственность за получение российских паспортов своими гражданами .