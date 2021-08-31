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31.08.2021 22:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спорт, Украина
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«Патриотизм» паралимпийца, отказавшегося от фото с россиянами, обернулся очередной «зрадой»

Новости УкраиныУкраинский призёр Паралимпиады Игорь Цветов, который отказался фотографироваться с соперниками из России, оказывается ещё...

Украинский призёр Паралимпиады Игорь Цветов, который отказался фотографироваться с соперниками из России, оказывается ещё этим летом, до скандала с бронзовой призёршей Олимпийских игр в Токио Ярославой Магучих, преспокойно позировал для фото с российскими спортсменами.

Фотографии, где Цветов вместе с россиянами показывает завоёванные медали, отыскались на одном из брянских новостных сайтов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Снимок был сделан на чемпионате Европы по лёгкой атлетике МПК в польском Быдгоще. При этом теперь уже совершенно очевидно, что такая перемена в поведении паралимпийца и скандал со спортсменкой Магучих, не могут быть совпадением.

Тогда, после фото с россиянкой, украинской призёрше пришлось пережить откровенную травлю, вызов на ковёр в Минобороны, после чего последовали извинения и радикальная смена риторики – с человеческой на пробандеровскую.

Выходит, что «антироссийский» демарш Цветова – не политическая позиция, а простая боязнь попасть под такую же раздачу в собственном государстве.

Кстати, украинский спортсмен после того, как всплыла данная фотография, удалил все материалы со своей страницы в «Facebook», оформленной в цвета украинского флага.

Между тем, ранее он на той же странице объяснял свой поступок тем, что «речь не о неуважении к другим спортсменам, а об уважении к Украине».

При этом поступок Цветова вызвал резонанс и восхищение в рядах националистов, что, как показала практика, оказалось мыльным пузырём.

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