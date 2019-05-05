Планы майданщиков в Сербии терпят крах

05.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербские прозападные майданщики не смогли реализовать свою угрозу о блокаде центра Белграда установкой палаточного городка возле правительственных зданий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в субботу в Пионерском парке напротив Президентского дворца вместо анонсированного городка из 100 палаток была установлена только одна – белого цвета. Ее поставили сторонники партии «Двери». Там некоторое время присутствовал лидер политсилы Бошко Обрадович.

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По его словам, в так называемой «Свободной зоне» с 13 и до 21 часа ежедневно граждане смогут пообщаться с лидерами оппозиции, а также депутатами парламента, поддерживающими протестующих.

Занимательно, что в это время возле Скупщины проходил концерт в поддержку идеи о легализации марихуаны. Мероприятие собрало значительно больше публики, нежели акция майданщиков.

Традиционное субботнее шествие оппозиции по Белграду также оказалось малочисленным и насчитывало максимум около тысячи человек. Протестующие прошли от отеля «Москва» до Пионерского парка.

На момент окончания протестной акции у палатки осталось мокнуть и мерзнуть 28 человек, сообщило издание Informer. Ночевать на сыром воздухе ни у одного лидера «Союза за Сербию» желания не возникло.

Однако, по словам Обрадовича, они готовы стоять здесь столько, сколько потребуется, пока власть «не согласится на диалог».

В воскресенье утром, идя на работу в президентский дворец, глава государства Александр Вучич с крыльца помахал промерзшим немногочисленным сторонникам «Союза». На что они ответили тем же.

«ПолитНавигатор» будет следить за развитием ситуации.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.