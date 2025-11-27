Почему Европа настаивает на численности ВСУ в сотни тысяч человек

Анатолий Лапин.  
27.11.2025 12:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 441
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Если бы Украина не играла роль тарана против России, Киеву было бы достаточно иметь символическую армию в размере 50 тысяч человек. Европейцы неспроста уцепились за пункт о численности ВСУ в «мирном плане» – это подтверждает сценарий передышки и возобновления боевых действий в будущем.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы Украина не играла роль тарана против России, Киеву было бы достаточно иметь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если бы они собирались останавливать, им было бы все равно. Для Украины и 50 тысяч много. Но нет, даже 600 им мало – надо 800», – заявил Царев.

Он указал, что «и европейцы, и украинцы ставят этот вопрос как самый принципиальный».

«Этот спор: 600 тысяч или 800 тысяч, – 200 тысяч –  разница для воюющей армии, это принципиально. Это значит, что где-то не хватит военнослужащих, чтобы закрыть какой-то фронт. Почему они хотят сохранить численность? Потому что они не собираются останавливать войну. Поэтому они так и бьются», – объяснил выступающий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить