Почему Европа настаивает на численности ВСУ в сотни тысяч человек
Если бы Украина не играла роль тарана против России, Киеву было бы достаточно иметь символическую армию в размере 50 тысяч человек. Европейцы неспроста уцепились за пункт о численности ВСУ в «мирном плане» – это подтверждает сценарий передышки и возобновления боевых действий в будущем.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если бы они собирались останавливать, им было бы все равно. Для Украины и 50 тысяч много. Но нет, даже 600 им мало – надо 800», – заявил Царев.
Он указал, что «и европейцы, и украинцы ставят этот вопрос как самый принципиальный».
«Этот спор: 600 тысяч или 800 тысяч, – 200 тысяч – разница для воюющей армии, это принципиально. Это значит, что где-то не хватит военнослужащих, чтобы закрыть какой-то фронт. Почему они хотят сохранить численность? Потому что они не собираются останавливать войну. Поэтому они так и бьются», – объяснил выступающий.
