Почему Зеленский пообещал, но не сможет узаконить «Крымскую платформу» через ООН

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Новости Украины

Созданный Киевом в августе этого года форум под названием «Крымская платформа», который так и не смог собрать большого количества влиятельных иностранных представителей, станет международной организацией и будет закреплен в резолюции Генассамблеи ООН.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеленского, «Крымская платформа» вернула полуостров в международную повестку.

«Мы вернули Крым в мировую повестку. «Крымская платформа» будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ей официального статуса международной организации. Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами. Впервые с 14-го года разработана, утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. Территория площадью 27 тысяч квадратных километров, больше, чем некоторые страны Европы и мира, но мы боремся не за гектары – за людей, за своих граждан», – заявил Зеленский.

Крымский политолог Сергей Киселев считает нереальными перспективы инициативы Зеленского в ООН.

«У них такое количество своих внутренних проблем, что скоро придется «Львовскую платформу» создавать. Сохранится ли сама Украина до того момента, как попытается сделать из этой платформы международную организацию? А голосование в ООН по поводу ежегодной резолюции по Крыму показывает, как в мире все меньше становится тех, кто поддерживает украинскую резолюцию, и все больше тех, кто голосует против. То есть, время на нашей стороне», – заявил Киселев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал ООН за то, что организация не прислала представителей на учредительный форум «Крымской платформы».