Под давлением кукловодов Чехия занимает место в русофобском строю

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Западу больше не нужна конкретная причина для конфронтации с РФ, что подтверждает решение чешских властей обострить отношения с Москвой.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Комсомольская правда».

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«Какой вывод следует из чешского «маразматического парада»? Любое приближение к нормальности в отношениях с Россией со стороны какой-либо страны-члена ЕС или НАТО будет брутально оборвано их главным кукловодом (дипломатично не показываем на него пальцем). Ведь явно Чехия, собираясь получить помощь у России, ломала, даже вопреки своим русофобским традициям, уже сформировавшийся конфронтационный консенсус западников: «Никакой российской вакцины! Никакого конструктива с новой «империей Зла»!», – отмечается в публикации.

По мнению автора, брошенный Москвой Западу вызов в защиту собственных интересов подрывает всю мораль «демократической стаи», заключающейся в следующем постулате: нет правды кроме той, которую мы провозглашаем, и только мы – ее хранители.

«Одним словом, чтобы не впасть в ложный пафос, достаточно просто констатировать: Запад в поддержании конфронтации с Россией в конкретной причине не нуждается. Она сформулирована еще баснописцем – «ты виноват уж тем…» Причины создаются конвейерным способом и с опорой на голливудскую проверенную временем традицию. Призывать наших «партнеров» читать книги, а не комиксы, бесполезно. Вот и получается большой «маразматический парад», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатора», Чехия обвинила Россию в причастности к подрыву складов с оружием, которое предназначалось для Украины.

После этого Прага отменила ранее принятое решение о закупке российской антиковидной вакцины, выслала 18 российских дипломатов и анонсировала отстранение «Росатома» от строительства.

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