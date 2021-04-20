Антироссийский демарш дорого обойдется чешской атомной энергетике

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Из-за намерения исключить «Росатом» из тендера на строительство нового энергоблока на чешской АЭС «Дукованы» Праге придется обращаться к гораздо менее опытным, но более затратным подрядчикам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на энергетических вопросах.

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Он отмечает, что контракт оценивался в сумму шесть миллиардов долларов, но указывает, что по мере ухудшения отношений между РФ и ЕС шансы российской госкорпорации получить значимую долю этой суммы были невелики, тем более что в последние два года чешские власти давали понять, что российские и китайские компании могут рассчитывать в лучшем случае на субподряд.

При этом для Чехии обосновать исключение из тендера «Росатома» и китайской CGN, обладавших наибольшим реальным опытом строительства современных атомных блоков в срок и в рамках бюджета, было бы непросто.

«Ведь в таком случае среди претендентов оставалась американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Хотя Westinghouse с политической точки зрения была беспроигрышным вариантом, компания может предложить на тендер только блок AP1000 — именно строительство двух таких блоков на АЭС «Вогтль» в США довело компанию до банкротства в 2017 году, а сами блоки до сих пор не введены. Фактически сейчас AP1000 работают только на двух АЭС в Китае, где строились с активным участием китайских компаний.

Вариант с EdF не лучше — предлагаемый ею ERP-1600, который строится во Франции на АЭС «Фламанвиль-3» уже 13 лет и до сих пор не введен, уже обошелся в сумму около €13 млрд. Лишь KHNP может похвастаться успешными экспортными проектами — она в апреле ввела в эксплуатацию реактор APR-1400 в ОАЭ спустя без малого девять лет с момента начала строительства», – пишет эксперт.

По его словам, на этом фоне «Росатом», у которого несколько блоков ВВЭР-1200 давно и беспроблемно работают, выглядел весьма выгодно.

«Зато теперь, когда власти Чехии обвинили российских диверсантов в организации взрывов на территории страны, исключение «Росатома» из тендера едва ли встретит сопротивление общественности.

Ведь безопасность — абсолютно обезоруживающий аргумент в любой дискуссии об атомной станции, а сочетание «русские, взрывы, АЭС» благодаря этому скандалу, думаю, четко утвердилось в сознании чешских обывателей. Теперь власти Чехии смогут легко отбивать любые выпады относительно стоимости новой станции и сроков ее строительства — мол, да, дорого, зато безопасно», – резюмирует Барсуков.