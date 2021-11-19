Под флагом ЕС: Двое больных ковидом покончили с собой в Херсоне
В один день на территории Херсонской области покончили с собой сразу двое больных коронавирусом.
По данным местного информационного агентства «Новости Херсона», в городе Гeничecк нашли в петле 69-лeтнюю женщину. Родственники утверждают, что погибшая заразилась коронавирусом и, не получая надлежащего лечения, не смогла выдержать постоянные мышечные боли.
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А в одной из херсонских больниц 71-лeтний мужчина прыгнул из окна четвертого этажа, где проходил лечения. Страдающий онкологией, он заразился ещё и коронавирусом.
Наблюдатели полагают, что причиной трагедий стало критическое состояние медицины и неверие пациентов в возможность получения квалифицированной помощи.
На фоне кризисной ситуации в больницах кощунственным выглядит решение мэрии Херсона о выделении из городского бюджета 54 тысячи гривен на то, чтобы украсить своё здание двумя флагами – украинским и флагом ЕС.
Напомним, ранее украинские медики признались, что в больницах «незалежной» наступил коронавирусный ад – старые и необорудованные помещения переполнены больными и умершими, которые не получают надлежащего лечения и ухода. Условия, в которых украинцы вынуждены лучиться от коронавируса, похожи на сцены из фильма ужасов.
В связи с этим даже в Верховной раде признают, что Украина бьёт мировые антирекорды по ковиду, хотя руководство страны и пытается скрыть реальное положение дел.
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