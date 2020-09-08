08.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, США
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Украина и США не оставили планов силового захвата Крыма


США и Украина не считают закрытым вопрос Крыма и будут продолжать накалять обстановку вокруг полуострова.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин.

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По словам эксперта, активность американских военных самолетов и недавние задержания украинских шпионов в российской армии – это все звенья одной цепи, направленные на попытку обострить ситуацию в Крыму.

«Ситуация очень неприятная. Политики США неоднократно подчеркивали, что приложат максимум усилий, чтобы вернуть Крым под юрисдикцию Украины. В свое время, США надеялись, что украинские политики, пришедшие к власти в 2014 году, начнут агрессивную кампанию по выдавливанию Черноморского флота Российской Федерации с территории Севастополя.

Предполагаем, что разрыв соглашений с Россией в отношении базирования военных кораблей рассматривался в качестве одного из главных условий для признания итогов Евромайдана со стороны западных государств. Сложно поверить, что США и Украина от этих планов откажутся. Безусловно, в первую очередь, этот вопрос будут пытаться решить политическим путем.

Вместе с тем, исключать попытки силовой интервенции нельзя. Сегодня на Украине проводятся серьезные совместные военные учения, для авиации США предоставляется воздушное пространство. В этом году произошло сразу несколько задержаний российских военнослужащих и правоохранителей, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Это звенья одной цепи.


Киев и Вашингтон отнюдь не считают, что вопрос со статусом Крыма закрыт окончательно. Противопоставить таким агрессивным, политически гибридным планам можно только конструктивную работу, проводимую как по линии Минобороны России, так и по линии специальных служб и направленную на укрепление безопасности региона. Других рецептов здесь нет», – заявил Бардин.

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