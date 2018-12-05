Подавляющее большинство россиян поддержали действия РФ в Керченском проливе

05.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Большинство россиян считают правильным задержание украинских военных вблизи Керченского пролива в результате инцидента, который произошел 25 ноября.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В поддержку задержания высказались 93% опрошенных. Также подавляющее большинство (79%) считает, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей. 30% считают, что таким образом президент страны Петр Порошенко пытается удержать власть в своих руках.

При этом, 43% опрошенных уверены, что в будущем между Россией и Украиной будут восстановлены дружественные отношения. Опрос был проведен 27 ноября, в нем участвовали 1600 респондентов по всей территории РФ.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.