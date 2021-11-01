Подмосковный суд подтвердил суровые приговоры крымским религиозным экстремистам

01.11.2021 21:18 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Апелляционный военный суд во Власихе Московской области оставил в силе приговор со сроками тюремного заключения от 12-ти до 17-ти лет членам так называемой «Красногвардейской группы» сторонников запрещенной в России террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир».

Об этом говорится в блоге сочувствующей экстремистам украинской организации «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, решение Южного окружного военного суда от 3 ноября 2020 года в отношении Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева оставлено без изменений. Они приговорены к 17-ти, 13-ти и 12-ти годам лишения свободы, соответственно.

Во время рассмотрения дела уже традиционно под зданием Крымского гарнизонного военного суда, откуда по видеосвязи включался адвокат задержанных, на несанкционированную акцию протеста собрались сторонники осужденных.

Их предупредили о недопустимости проведения митинга, а после 19 человек были задержаны правоохранителями. Некоторые из участников акции были задержаны уже не в первый раз, но при этом заявили, что и дальше будут участвовать в подобных мероприятиях.

«Мы приходим, соблюдая коронавирусные ограничения, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеют клеймо терроризма. Нашим братьям из «красногвардейской группы» дали огромные сроки за разговоры о религии, за инакомыслие. Мы будем и дальше выражать свое несогласие мирным путем», – выступил один из участников несанкционированной акции Абдулмеджид Сейтумеров.