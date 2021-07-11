Погребинский: Лукашенко ведёт себя чрезвычайно нагло

11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на свою зависимость от Москвы, продолжает вести себя чрезвычайно нагло, из-за чего рискует остаться без поддержки России.

Об этом в эфире интернет-канала «И грянул Грэм» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно иметь колоссальный политический опыт и выдержку, которая есть у Владимира Путина, чтобы реагировать спокойно на поведение Лукашенко, который полностью от него зависит. Я скажу, что Лукашенко ведёт себя чрезвычайно нагло, и дело не только в том, что он не признаёт Крым. Сейчас 14 лет получил Бабарико, одного этого достаточно, чтобы поставить крест на поддержке Лукашенко со стороны России (Бабарико ранее был главой «Белгазпромбанка», штаб Лукашенко накануне Беломайдана обвинял его в связях с «Газпромом» и попытках дестабилизации в интересах Москвы, – ред.). Лукашенко пользуется тем, что его окружение и силовые структуры им контролируются, а Россию ему заменить некем, но просто в наглую дразнит своего спасителя», – сказал Погребинский.

Напомним, пророссийски настроенные граждане Белоруссии скептически воспринимают и прозападных змагаров, и многовекторного Лукашенко.