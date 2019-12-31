Погребинский прогнозирует Киеву серьезные проблемы из-за Макрона

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Полагаясь на поддержку Запада, Киеву опасно не осознавать, что с появлением лидера Франции Эммануэля Макрона в качестве европейского лидера приоритеты начинают сдвигаться не в пользу Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Макрон так или иначе выступает в роли единственного продвинутого политического лидера Европы. При том, что другие особенно себя не зарекомендовали, кроме Меркель, которая уходит. Из тех, кто приходит ей на смену, как говорят в Германии, нет сильного лидера. Получается, что один Макрон, и это значит, что он будет сдвигать европейскую повестку в сторону договорённостей с Россией.

Для нас это очень важно, потому что мы рассчитываем на то, что в противостоянии между Киевом и Донецком, который поддерживает Москва, Европа, западный мир кооперативно, в едином порыве будет на стороне Киева. Но вот оказывается, что не обязательно, что могут тут быть серьёзные проблемы. Не учитывать этот фактор невозможно, потому что просто окажемся в дураках, уже оказываемся понемножку», – заявил Погребинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

Также Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.