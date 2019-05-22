Погребинский рассказал о прощальном подарке от Порошенко

22.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня совершенно непонятно, кем на должности главы украиснкого правительства заменят Владимира Гройсмана, заявившему, что подает в отставку и пообещавшему не оставаться в должности даже в статусе исполняющего обязанности.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявили киевские политические эксперты.

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«Судя по всему, Гройсман действительно собрался уходить из правительства. И это своего рода «прощальный подарок» от Порошенко и его команды. Кроме того, сам Гройсман не хочет становиться козлом отпущения. Тем более, что сейчас предстоят сложные переговоры с МВФ. Кем его заменят, совершенно не понятно. Возможно, это будет человек из нынешнего состава кабинета министров», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

А по мнению политолога Кирилла Молчанова? Гройсману нужно больше свободного времени, чтобы организовать свою предвыборную кампанию в Верховную раду.

«И он решил первым сбежать с тонущего корабля, чтобы сформировать свою партию.. Его место в правительстве займет первый вице-премьер. Никто не будет в последние дни перед выборами выдвигать нового главу правительства, для этого не хватит голосов в парламенте», – полагает Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Гройсман внял совету президента Владимира Зеленского, высказанному им во время своей инаугурационной речи в парламенте, и сразу же написал заявление об отставке.

При этом он признал, что собирается стать депутатом парламента.

Напомним, что президент Зеленский издал указ о досрочных выборах в ВР, которые пройдут 21 июля.