Политические лидеры сербов Черногории призвали лидера «правительства меньшинства» уважать мнение избирателей

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Лидеры сербского «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич заявили вице-премьеру Черногории Дритану Абазовичу, пытающемуся заменить действующее правительство «правительством меньшинства», о том, что будут голосовать в Скупщине за его отставку.

Мандич и Кнежевич призвали Абазовича уважать волю избирателей, голосовавших за него в августе 2020 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мандич и Кнежевич поговорили с Абазовичем с глазу на глаз и заявили ему, что только сложившаяся коалиция нынешнего парламентского большинства, куда входят как парламентская коалиция Абазовича «С черного на белое», основу которого составляет его партия «Гражданское Движение URA», и сербский «Демократический фронт» способны найти выход из нынешнего политического кризиса в стране.

Также лидеры сербов Черногории призвали вице-премьера, прозападного либерала и этнического албанца уважать волю избирателей, проголосовавших за него и другие партии, которые шли единым фронтом против диктатора Мило Джукановича на парламентских выборах 30 августа 2020 года.

В ответ Абазович сказал лидерам «Демократического фронта», что нынешняя ситуация в действующем правительстве неустойчива и что это правительство будет заменено. При этом он заявил, что полностью понимает позицию ДФ, который будет голосовать за его отставку.

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич обратился к Скупщине с инициативой об отставке своего заместителя Дритана Абазовича за попытку заменить действующее правительство неким «правительством меньшинства», в котором будут заправлять представители этнических меньшинств.

Проект Абазовича был поддержан Западом, при этом его автор сказал, что в новом кабинете не найдется места как представителям сербского «Демократического фронта», так и националистической партии президента Черногории Мило Джукановича – «Демократической партии социалистов», которые своим противостоянием «разделяют» страну.