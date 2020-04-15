Политолог: Версия о поимке диверсантов в Крыму для обмена на генерала СБУ – абсурд

15.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Не стоит доверять вброшенной украинскими националистами версии о том, что сегодняшнее сообщение ФСБ о раскрытии диверсионной группы Минобороны Украины в Крыму связано с формированием «обменного фонда» для освобождения арестованного вчера в Киеве генерала СБУ Валерия Шайтанова, обвиненного в работе на Россию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

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Эксперт выразил сомнение в достоверности обвинений против генерала СБУ, который, якобы, занимался подготовкой убийства чеченского боевика Адама Осмаева, – скорее, причиной стали разборки кланов внутри украинской спецслужбы.

«История, которую вчера рассказала СБУ, какая-то очень темная. Генерал-майор СБУ занимался подготовкой убийства какого-то мелкого террориста, называя его активистом. Мы знаем, что это террористы готовят покушения на генерал-майоров. Но чтобы генерал-майоры готовили покушения на мелких активистов, такого не бывает. Это они опять заврались там, какие-то внутренние терки… Аргументация очень странная», – сказал Марков.

По его мнению, не выдерживает критики и версия о том, что ФСБ тут же «накрыла» в Крыму украинских диверсантов ради обмена на якобы завербованного генерала СБУ.

«Что касается обменного фонда, то зачем спешить – это раз. Во-вторых, арестован руководитель СБУ, а в Крыму взяты люди из военной разведки Министерства обороны. Военная разведка и СБУ – это враги, они вовсе не сотрудники, поэтому СБУ-шники никого не будут обменивать на представителей военной разведки Министерства обороны Украины. Эта версия тоже не имеет под собой основы для существования. В общем, на Украине опять что-то плетут, врут и выдумывают как в том фейковом убийстве Бабченко», – заявил Марков.