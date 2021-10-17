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17.10.2021 21:01 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, миграция, Происшествия, терроризм
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Полковник Трухан: Игра Лукашенко с мигрантами несёт серьёзную опасность

Игра властей Белоруссии с допуском мигрантов для дальнейшего транзита на территорию Евросоюза несёт серьёзную...

Игра властей Белоруссии с допуском мигрантов для дальнейшего транзита на территорию Евросоюза несёт серьёзную опасность – когда нелегалы поймут, что их «кинули» и не собираются помогать проникать в Западную Европу, могут начаться страшные теракты.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё это «кино», которое сделали в Белоруссии с мигрантами, – пройдёт месяц или два, и у всех этих мигрантов бомбанёт, ребята скажут: «Мы не к вам приезжали, нам не нравится, что мы у вас тут живём. Давайте как-то это всё налаживать».

Вы что, в них из пулемётов будете стрелять?

Один из самых страшнейших терактов в истории Нидерландов – захват пассажирского поезда. Произошло это, потому что голландцы вывезли из юго-восточной Азии каких-то повстанцев, которые сражались за их интересы и проиграли, им несколько десятков лет «ездили по ушам» и обещали сделать своё государство. Когда они поняли, что этого не будет, осуществили страшнейший террористический акт. Белоруссия может доиграться гораздо раньше», – сказал Трухан.

Напомним, если раньше через территорию Белоруссии шли в Литву иракские беженцы, то сейчас их сменили афганцы, которые бегут в Польшу.

Кроме того, ранее в Москве заявили, что пропускаемые через Белоруссию в Литву мигранты не уезжают дальше в страны ЕС, а остаются в Прибалтике, что может стать серьёзной проблемой для Минска в будущем.

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