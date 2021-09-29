Половина иностранцев, получивших российское гражданство – жители Юго-Востока Украины

29.09.2021 20:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

С начала 2021 года Россия уже выдала более полумиллиона российских паспортов жителям других стран, большинство из которых – выходцы из юго-восточной Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрос на получение гражданства Российской Федерации растёт из года в год. Мы видели рост в прошлом и позапрошлом году. Даже сегодня цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдём максимальный рубеж, который был в 2010 году: порядка пятисот тысяч человек приобрели гражданство РФ. На сегодняшний день в 2021 году мы уже перешли эту цифру, и в конце года цифра будет ещё больше. Мы видим потребность и желание приобрести гражданство именно нашими соотечественниками. В большинстве, это наши соотечественники из постсоветского пространства. Основной поток – жители Юго-Востока Украины, порядка пятидесяти процентов», – сказала она.

Также чиновница отметила, что ведомство прорабатывает возможность предоставления льготных условий в получении гражданства РФ для жителей русскоязычных областей Украины, которые уже находятся на территории России.

«Один из вопросов, над которым мы работаем – это внесение в указ президента изменений для выделения, как отдельную группу жителей Юго-Востока Украины. Это бы позволило им стать участниками государственной программы и получить определённые льготы для лиц, которые уже на территории РФ. Получается так, что они выпадают из программы, потому что ехать на Украину они опасаются, соответственно они уже приняли решение быть гражданами РФ. Для этой категории, мы прорабатываем вопрос упрощения получения гражданства», – заключила Казакова.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина должна запретить всем гражданам России посещать ее территорию и тем более работать на ней.