Польша преподнесла Украине неприятный сюрприз с возвращением России в ПАСЕ
Во время проходившего 17 мая в Хельсинки заседания Комитета министров Совета Европы польское правительство поддержало декларацию, позволившую потом восстановить права российской делегации в ПАСЕ.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», пишет польское издание Onet.
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В принятой декларации говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.
В МИД Польши подтвердили, что польское правительство поддержало текст декларации.
«Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы», – сказали издание в польском МИДе.
Издание пыталось взять комментарий у министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, но прежде чем журналисты успели объяснить, по какому вопросу звонят, министр отключился.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.
Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.
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