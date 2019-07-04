Польша преподнесла Украине неприятный сюрприз с возвращением России в ПАСЕ

04.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во время проходившего 17 мая в Хельсинки заседания Комитета министров Совета Европы польское правительство поддержало декларацию, позволившую потом восстановить права российской делегации в ПАСЕ.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», пишет польское издание Onet.

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В принятой декларации говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

В МИД Польши подтвердили, что польское правительство поддержало текст декларации.

«Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы», – сказали издание в польском МИДе.

Издание пыталось взять комментарий у министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, но прежде чем журналисты успели объяснить, по какому вопросу звонят, министр отключился.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.