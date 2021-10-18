Польский нож в спину Украины – транзит российского газа по «Ямалу» вырос на 24 процента

18.10.2021 22:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В то время как поляки рассказывали украинцам о необходимости противостояния российскому газовому транзиту и борьбе за европейски ценности, объем транзита газа через Польшу вырос на 24 процента.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский эксперт Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Транзит российского газа через Польшу вырос на 24 процента. Пока мы тут боролись с «Северным потоком-2», Польша нам говорит: «Боремся! Боремся пацаны! Давай сюда-сюда газ загоняй».

Плюс 24 процента объем транзита по ветке Ямал-Европа, который идёт через Польшу, пока мы ждали и падали по объемам. Это данные Еврокомиссии. Польша с этого состригла купоны, а нам рассказывают: «Вы дальше боритесь за европейские и демократические ценности». Понимаете, в чём на Украине глобально состоит проблема – мы не умеем разделить экономику и политику», – отметил Землянский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что европейские компании не заинтересованы в увеличении транзита газа через Украину, потому что это значительно дороже, чем использование «Северного потока-2» или «Турецкого потока».

Кроме того, в Киеве отметили, что лидеры Турции и Германии Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель «кинули» Киев в вопросе транзита газа и добились того, что Украина потеряет значительную часть объемов прокачки голубого топлива.