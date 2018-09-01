Помимо Захарченко из-за теракта пострадало более 10 человек
Во время пресс-конференции в Донецке врио главы ДНР Дмитрий Трапезников озвучил общее количество жертв теракта, связанного с покушением на Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По предварительным данным, в ходе взрыва пострадало 11 человек», – заявил Трапезников.
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Местные СМИ уточняют, что ранения получили, в том числе, несовершеннолетние.
Как ранее сообщалось, глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице от несовместимых с жизнью ранений, полученных при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что это убийство Донбасс никогда не простит, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил готовность оказать любую помощь восставшим республикам.
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