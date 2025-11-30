«Помощи не будет»: Зеленский и Сырский оставили окружённых в Мирнограде боевиков ВСУ вариться в котле
Украинское командование оставило попытки прорвать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).
Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Войска, которые стояли в районе Доброполья и Шахово, последний раз получили подкрепление от Сырского две с половиной недели назад. Это означает, что попытки прорубить коридор к Мирнограду закончены. Больше не будет ничего.
Что дальше будет с Мирноградом – не знаю, но все надежды на внешнюю помощь исчерпаны. Всё отложилось, и никто не собирается этот котёл размыкать», – сказал Ширяев.
«Российская армия неуклонно развивает активные боевые действия, они продвигаются даже внутри Мирнограда, захватывают небольшие куски. И идут активные бои на выходе из этого котла.
Но поскольку последние резервы они [ВСУ] получили довольно давно, мы понимаем, что командование Украины поставило крест на своих надеждах прорубить коридор.
Может быть, они сами смогут прорваться, но это чревато очень тяжёлыми потерями» – добавил он.
