«Помощи не будет»: Зеленский и Сырский оставили окружённых в Мирнограде боевиков ВСУ вариться в котле

30.11.2025 17:48
Украинское командование оставило попытки прорвать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Войска, которые стояли в районе Доброполья и Шахово, последний раз получили подкрепление от Сырского две с половиной недели назад. Это означает, что попытки прорубить коридор к Мирнограду закончены. Больше не будет ничего.

Что дальше будет с Мирноградом – не знаю, но все надежды на внешнюю помощь исчерпаны. Всё отложилось, и никто не собирается этот котёл размыкать», – сказал Ширяев.

«Российская армия неуклонно развивает активные боевые действия, они продвигаются даже внутри Мирнограда, захватывают небольшие куски. И идут активные бои на выходе из этого котла.

Но поскольку последние резервы они [ВСУ] получили довольно давно, мы понимаем, что командование Украины поставило крест на своих надеждах прорубить коридор.

Может быть, они сами смогут прорваться, но это чревато очень тяжёлыми потерями» – добавил он.

