07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Порошенко готовится к бегству в Испанию

Украинские население по-прежнему легко оболванить, поэтому Петр Порошенко имеет шансы остаться на второй срок, однако на случай непредвиденных обстоятельств он подготовил себе путь к отступлению – виллу в Испании, которую недавно посетил.

Такое мнение адвокат Татьяна Монтян выразила изданию «Укриана.Ру», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансы остаться на второй срок у Порошенко есть. Особенно в нашей стране дураков. Но у Пети эти шансы чрезвычайно малы. Это потому, что его рейтинг уже давно преодолел уровень плинтуса. Над ним ржут все, даже порохоботы, кто работает исключительно за мелкий прайс. Он просто дохлая лошадь, которую надо немедленно съесть. И не мудрено, что он приехал в Испанию следить за своим имуществом. Скорее всего, туда-то он и удерёт после того, как его выгонят из страны ссаными тряпками.

Если американцы скажут: «Петя, уходи, мотай удочки», он свалит. Если каким-то образом американцы решат запихнуть его на второй срок, дальше возможны другие варианты. Но, честно говоря, после деятельности Онищенко, публикации его книги, после всех публикаций в западной прессе о безудержной коррупции Петра Алексеевича…», – сказала Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Порошенко накануне в Испании принял участие в католическом молебне за создание независимой от Московского Патриархата Православной Церкви. По окончании мероприятия украинский президент продемонстрировал свой певческий «таланте» , затянув гимн «Ще не вмерла…».