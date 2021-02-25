Порошенко начал раскачивать Украину

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сторонники осужденного на семь лет праворадикала-убийцы Сергея Стерненко готовятся к затяжному противостоянию с властью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он обратил внимание, что значительную часть участников штурма офиса президента составили сторонники бывшего главы Украины Петра Порошенко.

«То, что мы увидели во вторник, это не «Правый сектор», это сборная солянка. Там находились сторонники бывшего президента Порошенко, бывшие функционеры при Порошенко, люди, которые не любят президента Зеленского», – сказал Раимов.

«Пока главой МВД будет Арсен Аваков, любые протесты будут браться под контроль», — в свою очередь говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделился мнением Александр Охрименко.

А Раимов полагает, что в скором времени появятся приговоры по еще двум делам в отношении Стерненко.

«Если его осудят, все защищающие Стерненко политические движения окажутся в ситуации, когда они выступают за наркоторговца и убийцу», – подчеркнул политтехнолог.

Он также дал понять, что следующим в очереди может стать Порошенко, который является фигурантом ряда уголовных дел.

Читайте также: Что арест Стерненко вскрыл на Украине.