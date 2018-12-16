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Порошенко обещает отменить военное положение после отступления России
Как только Россия уберёт военный контингент от украинских границ, на Украине досрочно будет прекращено действие военного положения.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Украины Петр Порошенко.
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Журналисты обратили внимание, что, согласно текущим соцопросам, более 60 процентов украинцев не поддержали введение военного положения в стране.
«Была оглашена десятая часть информации, которой владею я, о размещении российских войск. Как вы прокомментируете триста танков на одной базе в 18 километров от нашей границы, которые появились там на протяжении месяца, с полным боекомплектом? Как нам на это реагировать, соцопросами? А как прокомментируете условно говоря восьмидесятитысячный контингент, который появился у нашей границы? А резкое увеличение количества артиллерии и военного присутствия в Азовском море? А фактическую оккупацию Керченского залива, которая продолжается и частичную оккупацию Азовского моря?», – возмутился Порошенко.
По его словам, львиная доля военного контингента РФ на границе осталась
“К сожалению, отведено меньше десяти процентов. Если бы войска были отведены, я бы немедленно остановил действе военного положения. Это входит в компетенцию полномочий президента», – добавил Порошенко.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский парламент по инициативе Порошенко ввел военное положение в 10 областях.
При этом в Верховной раде не исключают, что военное положение будет продлено после окончания действующего срока.
Также мы сообщали, что президент Порошенко объявил акт войны с Россией.
Метки: военное положение, Петр Порошенко, российско-украинская граница
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