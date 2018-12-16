Порошенко обещает отменить военное положение после отступления России

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Как только Россия уберёт военный контингент от украинских границ, на Украине досрочно будет прекращено действие военного положения.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Украины Петр Порошенко.

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Журналисты обратили внимание, что, согласно текущим соцопросам, более 60 процентов украинцев не поддержали введение военного положения в стране.

«Была оглашена десятая часть информации, которой владею я, о размещении российских войск. Как вы прокомментируете триста танков на одной базе в 18 километров от нашей границы, которые появились там на протяжении месяца, с полным боекомплектом? Как нам на это реагировать, соцопросами? А как прокомментируете условно говоря восьмидесятитысячный контингент, который появился у нашей границы? А резкое увеличение количества артиллерии и военного присутствия в Азовском море? А фактическую оккупацию Керченского залива, которая продолжается и частичную оккупацию Азовского моря?», – возмутился Порошенко.

По его словам, львиная доля военного контингента РФ на границе осталась

“К сожалению, отведено меньше десяти процентов. Если бы войска были отведены, я бы немедленно остановил действе военного положения. Это входит в компетенцию полномочий президента», – добавил Порошенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский парламент по инициативе Порошенко ввел военное положение в 10 областях.

При этом в Верховной раде не исключают, что военное положение будет продлено после окончания действующего срока.

Также мы сообщали, что президент Порошенко объявил акт войны с Россией.