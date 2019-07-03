Порошенко подарил Варфоломею монастыри канонической церкви

03.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко подписал с Констанинопольским патриархом тайные соглашения, о которых якобы не знал глава так называемого «киевского патриархата» Филарет (Денисенко).

Об этом сообщает «Комсомольская правда», приводя слова Филарета, сказанные в эфире телеканала ZIK, о чем ранее сообщал «ПолитНавигатор».

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«Порошенко подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху. Я об этом не знал», – утверждал лжепатриарх.

По его словам, в итоге была получена «фиктивную автокефалию».

«Кроме того, оказалось, что Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали тайное соглашение, о котором мы не знали: «О передаче константинопольскому патриархату монастырей: Манявский скит, Корецкий монастырь, Флоровский монастырь, Северский монастырь, Андреевскую церковь, Успенскую церковь во Львове, в непосредственное подчинение вселенскому патриарху», – добавил Филарет.

В свою очередь священник РПЦ Павел Островский не исключает, что Порошенко мог что-то утаить от Филарета

«Когда он потерял власть, обиделся, стал мстить. В переданных церквях и монастырях будет установлена власть константинопольского патриарха Варфоломея. Он будет утверждать там наместников, сможет туда приезжать. Украинские раскольники туда влезть не смогут. Есть еще один момент. Часть переданных монастырей не принадлежат раскольниками. Они находятся во власти Украинской православной церкви Московского патриархата. И там власть Константинополя не установится. Потому что настоящие православные по доброй воле их никогда не отдадут», – подчеркнул Островский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Филарет отказался распустить «киевский патриархат» и объявил о его воссоздании.

В ответ глава ПЦУ Епифаний заявил, что Филарет оглох