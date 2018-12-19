Порошенко попал в ловушку – киевский политолог

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение, чтобы его не обвинили в бездеятельности под давлением националистов и Запада.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил сотрудничающий с администрацией президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, после провокации вблизи Керченского пролива на Порошенко давили как внутренние, так и внешние силы.

«Тут сработала и внутренняя реакция политиков и общества, и реакция наших иностранных партнеров… Он был в определенной ловушке. По моему мнению, он не мог не ввести военное положение после событий вокруг Керченского пролива. Если бы он не сделал соответствующие действия, то его бы обвинили в невыполнении своих обязанностей как верховного главнокомандующего», – заявил Фесенко.

Напомним, власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны в ответ на задержание катеров ВМСУ российскими пограничниками при попытке пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.