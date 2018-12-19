Порошенко провоцирует, чтобы с ВМСУ-шниками поступили как с ополченцем во Львове
Убийство в тюрьме Львова добровольца из России Валерия Иванова могло быть совершено по приказу из Киева, чтобы спровоцировать на жестокое обращение со сдавшимися в плен экипажами ВМС Украины – Петру Порошенко был бы выгоден трагический финал истории украинских моряков.
Об этом в своем блоге пишет экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Приказав забить до смерти военнопленного ЛНР во Львовской тюрьме, режим тем самым провоцирует схожее отношение к украинским морякам в Лефортово. Не могу исключить, что делается это сознательно. Моряки для власти – расходный материал. Чем хуже им будет, тем больше пиара президенту перед выборами», – пояснил Азаров.
Ранее адвокат украинских моряков Николай Полозов во время выступлений в Киеве призвал их не признавать вину, а также заявил, что сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМС Украины не являются доказательством.
Метки: ВМС Украины
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