Порошенко провоцирует, чтобы с ВМСУ-шниками поступили как с ополченцем во Львове

19.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Убийство в тюрьме Львова добровольца из России Валерия Иванова могло быть совершено по приказу из Киева, чтобы спровоцировать на жестокое обращение со сдавшимися в плен экипажами ВМС Украины – Петру Порошенко был бы выгоден трагический финал истории украинских моряков.

Об этом в своем блоге пишет экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приказав забить до смерти военнопленного ЛНР во Львовской тюрьме, режим тем самым провоцирует схожее отношение к украинским морякам в Лефортово. Не могу исключить, что делается это сознательно. Моряки для власти – расходный материал. Чем хуже им будет, тем больше пиара президенту перед выборами», – пояснил Азаров.

Ранее адвокат украинских моряков Николай Полозов во время выступлений в Киеве призвал их не признавать вину, а также заявил, что сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМС Украины не являются доказательством.