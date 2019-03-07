Порошенко сел в лужу с «азовским пакетом» санкций

07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины поблагодарил ЕС за “азовский пакет” антироссийских санкций, хотя на деле Брюссель никаких новых санкций против РФ не вводил.

Об этом пишет “Европейская правда”.

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“Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый “азовский пакет” санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе”, – приводит издание слова Порошенко, которые сразу продублировали и поддержали многие украинские чиновники.

“Детали санкций ни президент, ни министр не уточнили, и это в целом обоснованно: решение Евросоюза должен обнародовать сам Евросоюз. Официально это решение примут и обнародуют, как ожидается, в середине марта. Но есть все основания предположить, что у молчания представителей власти есть иное основание, чем желание сохранить интригу”, – пишет ЕП.

Автор публикации уточняет, что, в во-первых, “это НЕ санкции против России”, а во-вторых, их сложно назвать “пакетом”. При этом указывается, что надежды Порошенко на усиление санкций малореалистичны, поскольку “пока действует решение лидеров ЕС о том, что санкций против России за азовскую атаку не будет”.

Отмечается, что ЕС всего лишь опубликует список из восьми российских военнослужащих и представителей ФСБ, которых ждут запрет въезда в ЕС и “арест активов”, если таковые будут найдены в европейской юрисдикции.

“Эти санкции, будем откровенны – чисто символические и не будут иметь влияния даже на тех, против кого они вводятся. Российские источники сообщают, что для тамошних “чекистов” и для многих военных в последние годы действует запрет на выезд в ЕС без согласования с руководством. О том, чтобы держать “активы” в европейских государствах, тем более речь не идет. И главное: персональные санкции по определению не являются санкциями “против России. Это – ограничение не против государства, а против конкретных восьми человек (причем тех, кто выполняет решения, а не принимает их)”, – подчеркивает издание.

Кроме того, в статье говорится, что президент своими заявлениями закрыл переговоры об усилении давления на Кремль.

“Ведь если Украина считает, что “азовский пакет” уже принят – то все дальнейшие просьбы Украины о его рассмотрении обречены на неудачу. […] Но западные партнеры читают также официальные заявления Порошенко. И теперь у них есть основания отвечать, мол, если ваш президент считает, что ЕС утвердил именно то, чего хотела Украина, то о чем речь? Какие еще санкции могут быть на столе, если Порошенко считает, что “азовский пакет” утвержден?”, – предупреждает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре прошлого года ВМСУ попытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.