Порошенко уверяет, что приказ не открывать огонь сорвал высадку русского десанта

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинским военным морякам запретили стрелять в российский спецназ во время инцидента вблизи Керченского пролива, который произошел в минувшее воскресенье, поскольку опасались высадки российского десанта под Мариуполем.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-боевик батальона “Азов”, одиозный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, так президент Петр Порошенко объяснил поведение военных ВМС Украины лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко.

«Олег Валерьевич при встрече с президентом Петром Порошенко задавал ему вопрос, почему не осуществлялось вооруженное сопротивление, когда начался обстрел. В ответ президент сказал, что если бы сопротивление начало оказываться, то это было бы второе Цхинвали, россияне бы высадили десант на азовском побережье, и мы потеряли бы побережье. У меня только одно замечание: я такую белиберду уже слышал. Весной 2014-го. Помните, как Крым сдавали? Точно с такой же риторикой, что если бы мы выстрелили, то они бы до Киева дошли», – заявил Мосийчук.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

В ответ на Украине созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.