Порошенко вовлек должностных лиц в диверсионную группу

10.07.2020, Москва, Владимир Гладков

После обнародования записи разговора экс-президента Петра Порошенко, где он признаётся в засброске диверсантов в Крым и лебезит перед президентом РФ Владимиром Путиным, пора бывшего украиснкого гаранта признавать террористом и возбуждать против него уголовное дело.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сегодняшнего дня необходимо признавать Порошенко террористом, и уже надо говорить не о Порошенко, а о Петре Бен Порохе. Как хотите, но в его действиях есть состав преступления, предусмотренного 259 статьёй УК Украины, и основания существуют и у СК РФ возбудить уголовное дело. Он, будучи президентом, вовлёк должностных лиц, там и Турчинов где-то рядом, в диверсионную группу на территории другого государства. Даже если и на собственной территории, методы – недопустимы.

Второе, он по своему состоянию сволочь первейшая. Про таких людей говорили: полицай хуже фашиста. Помните, в системе, американцы сдерживают, президент Обама встревожен: прекратите, а он по-холуйски все-таки хочет прогнуться под американцев. Помните, как он рапортовал Байдену: вы просили 75, а мы в 100 процентов коммуналку подняли – вот это сволочь. Поэтому надо возбуждать дело», – заявил экс-депутат.

«Но если Зеленский это не сделает, не арестует, он становится соучастником. Потому что рано или поздно кто-то примет решение, что Украина является государством-террористом», – добавил Олейник.

Бывшего парламентария поддержал его экс-коллега по Раде от Компартии Украины Спиридон Килинкаров.

«Во-первых, я хочу обратиться: порохобратья и порохосестры (так к электорату Порошенко обращалась его супруга на одном из последних митингов – ред.), смотрите, наслаждайтесь, это животное – ваш кумир. Меня что поражает: мало того, что цинизм, мало того, что брехло, но ведь он не уважает даже собственного избирателя – те двадцать процентов или восемь, которые за него голосовали. Он этих людей не уважает, потому что то, что показали сегодня, он говорит: это всё фейк, подделка, это всё агент КГБ, это ко мне не имеет никакого отношения.

Но любой адекватный человек, который послушает эту запись, прекрасно понимает, что это Порошенко, это он на этих плёнках, и никаких сомнений в этом нет. Поэтому плевать он хотел на этих людей, он никогда не видел людей рядом с собой, не имел никаких общих интересов, команд с кем-то. Этот человек единолично способный только воровать и с утра до вечера думает только об этом, он предан только одному – деньгам. Он очень ревнивый человек в том плане, что если деньги появляются у кого-то ещё, то его это бесит и возмущает», – сказал Килинкаров.

«Этот диалог Путина и Порошенко на самом деле о чём говорит: Путин очень спокойно общается с Порошенко, не считая, что он с этой страной воюет, и это так. Претензии Путину предъявлять нельзя, потому что он очень спокойно общается, он никогда не говорил, что воюет с Украиной. Но то, как общается Порошенко с Путиным, считая его и страну агрессором. Не знаю, я считаю, что если там есть националисты, то у них башню должно просто оторвать. Но я боюсь, что так не будет, потому что там всё замешано на очень больших деньгах», – отметил экс-депутат.