После четырех дней издевательств сербских журналистов не пустили в Косово

18.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Съемочная группа государственного телеканала РТС после четырех дней блокирования на КПП «Яринье» получила официальный отказ на въезд в край от сепаратистских властей.

Об этом сообщил «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как съемочной группе передачи «Право на сутра» (Право на завтра) государственного телеканала Сербии РТС пришлось четыре дня ждать официального решения «МИД» Приштины по поводу допуска на территорию Косово, ей сообщили об отрицательном ответе сепаратистских властей. Свое решение представители албанского режима, захватившего власть в крае, обосновали тем, что телевизионщики не подавали уведомления о намерении работать на территории Косово и Метохии.

Редактор «Право на сутра» Светлана Вукмирович считает подобное объяснение Приштины необоснованным и лживым, поскольку с понедельника группа находилась в контакте с органами сепаратистской власти выдающей подобные решения. По ее словам, это – смехотворное оправдание отказа, поскольку правило уведомления о въезде в эту южную провинцию Сербии за 72 часа распространяется только на государственных деятелей, а не на работников СМИ.

«Наша команда, которая делает передачу «Право на сутра» о жизни в Косово и Метохии, возвращается в Белград», – сообщила Вукмирович.

Напомним, что съемочная группа РТС прибыла на административный переход «Яринье» в понедельник в полдень, где была заблокирована косовской «пограничной полицией» – журналистам сообщили, что им следует дождаться соответствующего разрешения сепаратистских властей.

Впоследствии косовские коллеги РТС, представляющие сербские СМИ Косово, провели акцию в их поддержку.