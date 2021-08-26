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26.08.2021 21:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Последыши Вакарчука предлагают избавиться от большинства госпредприятий Киева

Новости УкраиныТак как большинство украинских государственных предприятий убыточны или не работают вовсе, Киев должен их...

Так как большинство украинских государственных предприятий убыточны или не работают вовсе, Киев должен их либо уничтожить, либо распродать.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат ВР от партии «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что будет с работниками предприятий, либерал-нацист не пояснил.

«Я считаю, что государственный сектор нужно уменьшать, потому что я действительно не понимаю, нафига нам 3300 государственных предприятий, из которых половина не работает, а только 800 даёт хоть какую-то прибыль.

Потом мы открываем результат 2020 года и имеем минус 20 миллиардов из-за потери государственных предприятий. Послушайте, весь мир их приватизировал или ликвидировал. Нужно оставить стратегические предприятия, без вопросов, но остальное нужно продавать», – сказал Железняк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.

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