Последыши Вакарчука предлагают избавиться от большинства госпредприятий Киева

Так как большинство украинских государственных предприятий убыточны или не работают вовсе, Киев должен их либо уничтожить, либо распродать.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат ВР от партии «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Что будет с работниками предприятий, либерал-нацист не пояснил.

«Я считаю, что государственный сектор нужно уменьшать, потому что я действительно не понимаю, нафига нам 3300 государственных предприятий, из которых половина не работает, а только 800 даёт хоть какую-то прибыль.

Потом мы открываем результат 2020 года и имеем минус 20 миллиардов из-за потери государственных предприятий. Послушайте, весь мир их приватизировал или ликвидировал. Нужно оставить стратегические предприятия, без вопросов, но остальное нужно продавать», – сказал Железняк.